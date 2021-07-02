Güvence Tasarruf Gayrimenkul kapandı mı? 2 Temmuz Güvence Tasarruf Gayrimenkul kendi isteğiyle mi kapandı, tasfiye mi edildi?

Son dakika gelen haberlere göre BDDK, faizsiz konut şirketlerinden 8'inin daha kendi isteğiyle tasfiye edildiğini duyurdu. Böylece tasfiye edilen şirket sayısı 29'a çıktı. Sektördeki 8 firmanın 4'ü birleşecek ve böylece faal olan 6 şirket kalacak. Peki, Güvence Tasarruf Gayrimenkul kapandı mı? 2 Temmuz Güvence Tasarruf Gayrimenkul tasfiye mi edildi? Güvence Tasarruf Gayrimenkul kendi isteğiyle mi kapanıyor? Detaylar haberimizde...