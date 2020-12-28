Oğuzhan 1 yıl 1 gün sonra gol attı
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Oğuzhan 1 yıl 1 gün sonra gol attı

28.12.2020 21:03 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:36
Oğuzhan 1 yıl 1 gün sonra gol attı

Sivasspor karşısında oyuna sonradan giren ve 90+2. dakikada attığı golle maçın sonucunu ilan eden Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'de 1 yıl 1 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Sivasspor karşısında oyuna sonradan giren ve 90+2. dakikada attığı golle maçın sonucunu ilan eden Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'de 1 yıl 1 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Sivasspor'u Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek puanını 28 yaptı ve ligde ikinci sıraya yükseldi. 90+2. dakikada fileleri havalandırarak maçın sonucunu ilan eden Oğuzhan Özyakup da tam 1 yıl 1 gün sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon ilk yarının son haftasında 27 Aralık 2019'da oynanan ve Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ettiği mücadelede gol sevinci yaşayan Oğuzhan Özyakup, daha sonra Hollanda'nın yolunu tutmuş ve ligin ikinci yarısını Feyenoord'da geçirmişti. Hollanda Ligi'nde forma giydiği 3 maçta 1 gol atan Oğuzhan, liglerin iptal olmasının ardından Türkiye'ye dönmüştü. Sivasspor maçında gol sevinci yaşayan ve galibiyete katkıda bulunan Oğuzhan, 1 yıl 1 gün aradan sonra skor üretmeyi başardı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Oğuzhan 1 yıl 1 gün sonra gol attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 21:42:09. #1.14#
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