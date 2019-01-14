Güven ve Konforun Lideri: Otel Hatipoğlu

İçinde bulunduğumuz sektörlerde sağlıklı büyüme ve gelişmeyi sürdürmek, bütünlük içinde çeşitlenmek, küreselleşmek, yurt içinde ve yurt dışında güvenilir marka olmaktır.

MİSYONUMUZ

Otel Hatipoğlu'nun en önemli misyonu konukları için güzel anılar üretmektir. Çevre bilinci ve toplam kalite inancı içinde insan kaynağımızı, teknolojiyi, bilgiyi en etkin ve verimli şekilde kullanarak, akılcı ve öncü yaklaşımlarımızı sürdürerek, gelir ve istihdam yaratarak, ülkemizin, konuklarımızın, çalışanlarımızın ve ortaklarımızın menfaatlerini en üst seviyeye yükseltmektir.

KAYNAKLARIMIZ

İş bilgimiz, deneyim ve geleneklerimiz uzun bir geçmişe dayanmaktadır. Karlılığı uzun dönemde kalıcı kılmaya yönelik yatırımlar olan insan kaynakları, etkili eğitim becerileri ve yönetim sistemlerini sadece kar amacı güderek değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk için büyük bir taahhüddün bir parçası olmak adına değerli kılıyor ve onlara önem veriyoruz.