Güven timlerinden uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güven timlerinden uyuşturucu operasyonu

Güven timlerinden uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı güven timlerince, 10 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı güven timlerince, 10 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre yılbaşı denetimleri kapsamında Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı Güven Timlerince yapılan çalışmalarda; V.A.'nın (48) üzerinde yapılan aramalarda 10 gram metemfetamin ile satışında kullanılan hassas terazi elde edildi.

V.A. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

Devriye gezen ekiplerin dikkati sayesinde yakalandılar! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı

Devriye gezen ekiplerin dikkati sayesinde yakalandılar! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title