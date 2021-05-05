Güven Timleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
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Güven Timleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Güven Timleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da Güven Timleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da Güven Timleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri tarafından 257,18 gram bonzai ve 1,53 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan F.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Güven Timleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Güven Timleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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