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Güven timleri suça geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Güven timleri suça geçit vermiyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timlerince yapılan çalışmalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timlerince yapılan çalışmalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı Güven Timi ekipleri; Hunat Mah, Cuhuriyet Meydanı, Kazancılar ve Millet caddelerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ile 36 adet fişek ele geçirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Dolandırıcılık, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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