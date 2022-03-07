Güven timleri 'Güven' veriyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güven timleri 'Güven' veriyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Güven timleri 'Güven' veriyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı güven timleri tarafından yapılan uygulamada uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı güven timleri tarafından yapılan uygulamada uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timi ekipleri; Hunat Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, Kazancılar ve Millet Caddelerinde uygulama yaptı. Ekiplerce yapılan uygulamalarda aranması olan 1 kişi yakalandı.

Ekiplerce ayrıca; bir miktar uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi. - KAYSERİ

Güven timleri 'Güven' veriyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Uyuşturucu, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title