GÜVEN ÖZER'İN GÖZALTINA ALINDIĞI BİNA GÖRÜNTÜLENDİ
Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKripto para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan operasyon kapsamında firari Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı.
Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Kripto para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan operasyon kapsamında firari Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı. Özer'in polis ekipleri tarafından yakalandığı bina görüntülendi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 23 Nisan Cuma günü sabah saatlerinde Pendik Şeyhli Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda ağabey Güven Özer 7 katlı bir binanın birinci katında bulunan yakınına ait dairede gözaltına alındı. Sorgu işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken Özer'in yakalandığı bina görüntülendi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı