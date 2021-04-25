GÜVEN ÖZER'İN GÖZALTINA ALINDIĞI BİNA GÖRÜNTÜLENDİ

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKripto para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan operasyon kapsamında firari Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı.