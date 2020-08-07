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Güven Öten: "Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz"

- Güven Öten: "Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, olağan genel kurulun ardından yeni projelere başlayacaklarını belirterek, ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini söyledi.

07.08.2020 23:57 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:01

- Güven Öten: "Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz"

KONYA - Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, olağan genel kurulun ardından yeni projelere başlayacaklarını belirterek, ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini söyledi.

Basın Sözcüsü Güven Öten, genel kurulda Hilmi Kulluk'un yeniden başkan seçilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Katılımın yoğun olması nedeniyle genel kurulun ertelenmeden yapıldığını kaydeden Öten, "Yeni yönetimimiz seçildi, hayırlı olsun. İnşallah mahcup olmayız. Gerçekten bundan sonrasıyla ilgili çok iyi şeyler olacağına inanıyoruz. Bundan önceki yönetimde hizmet veren arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Yeni gelen arkadaşlara görevlerinde başarılar diliyoruz. Konyaspor her zaman en iyi yerlere layıktır. Tabi ki bu yıl hepimizin, tüm dünyanın geçirdiği çok sıkıntılı bir seneydi. Bu sene sıkıntılar oldu ama çok şükür alnımızın akıyla Konyaspor Süper Lig'de kaldı. Zor maçlarla, hakkıyla kaldı. Kulüpler Birliği'nde alınan kararla ligden düşme kaldırıldı ama hiçbir zaman da o duruma düşmedik" dedi.

"Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz"

Bundan sonrayla ilgili yeni planlar ve projelere pazartesi günü başlayacaklarını anlatan Güven Öten, "Hemen arkasından planlanmış şekilde transferler, yeni yapılanma, bunları çok ivedi bir şekilde yapacağız. Zaten önceden planlamaları vardı. Yeni yönetim olur, başkası gelir diye biz bunların her birini askıya almıştık ama hepsinin alt yapısı hazır. Hiç vakit kaybetmeden bir an önce 11-12 Eylül'deki başlayacak liglere Konyasporumuzu hazır hale getirip, transfer noktasında da hocamızın görüşlerini alarak inşallah hemen nokta transferlerle elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz ile bir buçuk yıllık anlaşmaları olduğunu hatırlatan Öten, yeni sezonda aynı şekilde devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Güven Öten: 'Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz'

Kaynak: İHA

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