Güven Ortamını Tesis Etmek İçin Çıkış Planı Yapılmalı"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye'de ekonominin, üzerinde yükseliş sağlayacağı güven ortamı bozulmuştur ve giderek kaybolmaktadır. Bu güven ortamını tesis etmek için bir çıkış planı yapılmalıdır." dedi.

Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, geçen sene ekonomideki ayrışmanın derinleştiğini savundu.

İstihdamda son 60 yılın en kötü döneminin yaşandığını ileri süren Tatlıoğlu, Türk ekonomisinin, 2002-2008 arasındaki kazanımlarını kaybederek 2002 tablosunun gerisine düştüğünü iddia etti.

Bir kamuoyu araştırmasına göre, 2017'de 12 bin dolar milyarderinin Türkiye'yi terk ettiğini aktaran Tatlıoğlu, Türkiye'nin birikimi sayılan holding ve firmaların hissedarlarının başka ülke vatandaşlıklarının peşinde olmasının son derece üzücü olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de en önemli problemin, ekonominin palyatif tedbirlerle yönetilmeye kalkılması ve günlük işlerle uğraşılması olduğunu savunan Tatlıoğlu, "Türkiye'de ekonominin, üzerinde yükseliş sağlayacağı güven ortamı bozulmuştur ve giderek kaybolmaktadır. Bu güven ortamını tesis etmek için bir çıkış planı yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Mevcut hükümetin ve arkasındaki siyasal ittifakın gücünün, Türkiye'de arzu edilen güven ortamını tesis etmeye yeterli gelmediğini ileri süren Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin başta ekonomi, yargı, eğitim ve sosyal haklar gibi ana maddeleri içeren bir programa ihtiyacı vardır. Bizim teklifimiz; bu programı beraber yapmak. Türkiye'yi yönetenlerin önünde kısa vadeli, başı ve sonu belli bir plan yok. Günlük gidiyorlar. Bunun için bir program yapalım. Yine mevcut hükümet, Sayın Erdoğan'ın hükümeti yönetsin ama programın hazırlanmasında biz de olalım ve parlamentonun daha büyük gücü arkasında olsun. Çünkü bu düşüşü engellemeye mevcut hükümeti destekleyen siyasal ittifakın gücü yetmiyor. Giderek de bu güven düşüyor. Tablo böyleyken bir çıkış yapmak lazım. Türkiye'nin bunu yapabilecek gücü var."

CHP-İYİ Parti ittifak görüşmeleri

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tatlıoğlu, CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerine ilişkin soru üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Bazı iller görüşme devam ettikçe gündeme geliyor ve ona göre çözümlemeler oluyor. Bizim gördüğümüz iyi bir süreç takip ediliyor. Türkiye'de siyasal iklimin değişimini sağlayabilecek bir iş birliği olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Selçuk Özdağ'ın adının geçtiğinin belirtilmesine Tatlıoğlu, "Manisa teşkilatımız ve milletvekillerimiz Selçuk Bey ile görüşme halindeler. Görüşme var ama net bir sonuç henüz ortada yok." karşılığını verdi.

Kaynak: AA