Güven Masası uygulamasında görev alacak 3 bin kadın polis adayına seminer verildi İçişleri Bakanlığınca, Güven Masasında görevlendirilecek 3 bin kadın polis adayı için iletişim, stresle başa çıkma, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve kriz yönetimi gibi konularda seminer düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca, Güven Masasında görevlendirilecek 3 bin kadın polis adayı için iletişim, stresle başa çıkma, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve kriz yönetimi gibi konularda seminer düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülke genelinde 1173 polis merkezi amirliğinde faaliyete geçirilen Güven Masasında görev alacak personele yönelik, 6 Mart Cuma günü başlayan ve 4 gün süren seminerlerde, "Güven Masası ve Davranış İlkeleri" projesi aktarıldı.

Bu kapsamda, "İletişim Teknikleri ve Etkili İletişim" başlıklı seminerde, "Halkla İlişkiler ve İletişim Kavramı", "İletişimin Temel Özellikleri", "İletişimin Engelleri", "Algılama", "Çalışma Hayatında Başarı ve Başarısızlıkta İletişimin Etkisi" ve "Beden Dilinin Etkin İletişimdeki Önemi" konularına yer verildi.

Biruni Üniversitesinde görevli öğretim üyesi tarafından verilen "Etkili ve Pozitif İletişim Becerileri" başlıklı seminerde ise "Öz Algı ve Öz İmaj Kavramı", "Beden Dili Jest ve Mimikler", "Çözüm Odaklı İletişim", "Güçlü Duruş Sergilemek", "Stresle Başa Çıkmak ve Kriz Yönetimi" konularına değinildi.

Ayrıca "Mevzuat, Polis Merkezi Amirliklerinde Yapılan İş ve İşlemler, Güven Masası ve Davranış İlkeleri" seminerinde, projenin kapsamı ve tanıtımı, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele, kayıp olaylarında müracaat ve ilk işlemler, polis merkezlerine gelen çocuklar ile ilgili yapılan işlemler ve Asayiş Daire Başkanlığınca kullanılan projeler anlatıldı.

Kaynak: AA