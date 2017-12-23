'Güven Huzur Uygulaması-8' operasyonunda 39 kişi yakalandı



KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Güven Huzur Uygulaması-8 operasyonu kapsamında Kahramanmaraş'ta aranan 39 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde umuma açık yerler, park bahçeler, sokaklar ve alanlarda denetimler yaptı. Yapılan kontrollerde değişik suçlardan 14 kişi yakalandı.

Operasyonlar kapsamında yine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde değişik suçlardan aranan 25 kişi gözaltına alındı.