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Güven endekslerinde yukarıya doğru hareket

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe mayısta geçen aya göre yüzde 10,8, perakende ticarette yüzde 5, inşaat sektöründe yüzde 31,1 artış gösterdi.

Güven endekslerinde yukarıya doğru hareket
25.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:33

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe mayısta geçen aya göre yüzde 10,8, perakende ticarette yüzde 5, inşaat sektöründe yüzde 31,1 artış gösterdi.

Güven endekslerinde yukarı doğru bir hareket olduğunu belirten Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Açıklanan güven endekslerinin tamamı önceki aya göre artış gösterdi. Tüketici güven endeksi aynı zamanda Mart düzeyinin de üzerine çıktı. Endeks düzeyinin hala çok düşük olmasına rağmen bu artış tüketici güveni için güzel bir gelişme. Diğer dört güven endeksindeki yükselişlerde de ilginç çıkarımlar var. Son aylarda online alışverişin artması nedeniyle perakende güven endeksindeki artış diğer sektörlere göre daha zayıf" dedi.

Süreye ihtiyaç var

Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladığına değinen Kesikbaş, buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 46,1 iken bu ay yüzde 10,8 artarak 51,1 değerini aldığını söyledi. ESO Başkanı Kesikbaş, konuyla alakalı olarak, "Reel piyasaların canlanması ve normalleşme süreci ile birlikte Haziran'da büyük ihtimalle endekslerin tümünde artış bekliyoruz. Ancak Covid-19 öncesi duruma dönebilmek için biraz daha süreye ihtiyacımız olacak" dedi.

Alt endeksler değişken

Hizmet sektöründe geçen aya göre gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi yüzde 82,9 artarak 77,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi ise yüzde 19,2 azalarak 39 ve son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi ise yüzde 22,5 azalarak 37,1 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mayısta yüzde 5 artarak 79'a yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 44,7 iken bu ay yüzde 31,1 artarak 58,5 değerini aldı. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel faktörlerden "Diğer Faktörler" Nisanda yüzde 50,7 iken Mayısta yüzde 47,3, "Talep Yetersizliği" Nisanda yüzde 42,4 iken Mayıs ayında yüzde 44,8 ve "Finansman Sorunları" Nisanda yüzde 39 iken Mayısta yüzde 39,9 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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