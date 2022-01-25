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Sektörel güven endeksleri açıklandı

Sektörel güven endeksleri açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Güven endeksi 2022 Ocak ayında 2021 Aralık ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 5,0 azaldı.

Güven endeksi 2022 Ocak ayında 2021 Aralık ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 5,0 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektöründe artarken, inşaat sektöründe azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi 2022 Ocak ayında 2021 Aralık ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 5,0 azaldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat, Ocak, Ekonomi, Haber

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