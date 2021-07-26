Sektörel güven endeksi temmuzda hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sektörel güven endeksi temmuzda hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı

Sektörel güven endeksi temmuzda hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel

Sektörel güven endeksi, temmuzda hizmet sektöründe yüzde 5,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 ve inşaat sektöründe yüzde 4,7 yükseldi.

Sektörel güven endeksi, temmuzda hizmet sektöründe yüzde 5,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 ve inşaat sektöründe yüzde 4,7 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuzda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 5,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 ve inşaat sektöründe yüzde 4,7 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi haziranda 108,5 iken temmuzda 114,8 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 9,6 artarak 112 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 6,5 yükselerek 110,5 değerine ulaştı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi de yüzde 1,8 artışla 121,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda 109,6 değerine ulaştı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 6 artarak 112,4'ü buldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi ise yüzde 2,8 azalarak 86,9'a geriledi. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 6,6 artışla 129,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 82,4 iken, temmuzda 86,3 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 3,3 yükselişle 78,8'e çıktı. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 5,9 artarak 93,9'a ulaştı.

İnşaat sektöründe temmuzda girişimlerin yüzde 53,9'u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 46,1'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları" temmuz ayında yüzde 26,7 ile sabit kaldı, "talep yetersizliği" haziranda yüzde 19,1 iken temmuzda yüzde 19,2 ve "diğer faktörler" haziranda yüzde 25,8 iken temmuzda yüzde 22,8 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin Alişan Fatma Girik İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Metin Oktay Hakan Reçber Jimmy Durmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sektörel güven endeksi temmuzda hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 10:40:24. #1.14#

title