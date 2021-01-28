Güven Çevik'in kalemi aldığı 'Şiirli Günler ve Haftalar' kitabı raflardaki yerini aldı
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Güven Çevik'in kalemi aldığı 'Şiirli Günler ve Haftalar' kitabı raflardaki yerini aldı

28.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:35
Güven Çevik'in kalemi aldığı 'Şiirli Günler ve Haftalar' kitabı raflardaki yerini aldı

Güven Çevik'in yirmi yılı aşan öğretmenlik deneyimiyle çocuklar için şiirlerini kaleme aldığı Şiirli Günler ve Haftalar piyasaya çıktı. Çevik, cumhuriyet ve Atatürk sevgisiyle yoğrulmuş Şiirli Günler ve Haftalar'da hayatı, bir çocuğun umut ve sevgi dolu gözüyle anlatıyor.

Duygulardan süzülen sözcüklerin uyumudur şiir. Şiir, çocukların algı dünyasına renk getirmesi ve onların hayal gücünü geliştirmesi bakımından oldukça önemlidir.

HER ÖĞRENCİNİN ÇANTASINDA OLMALI

Çocuk edebiyatında şiir, çocukların dil becerilerini geliştirmelerinde, sözcüklerin büyüsünü ve dilin matematiğini kavramalarında önemli bir araçtır. Şiir vasıtasıyla dilin gücünden yararlanabilen çocuk, yaratıcı düşüncesini de geliştirir. Çocuğun gelişiminde bu derece önemli olan şiirin ve şiir kitaplarının, okul sıralarında ve öğrenci çantalarında olması gerekliliğinden yola çıkarak hazırlandı.

GÜVEN ÇEVİK HAKKINDA

Bir hayaldi öğretmen olmak… Ve o hayal yolunda ilmek ilmek azimle, istekle, ilk günün heyecanıyla 20. yılı koşar adımlarla aşıyorum. Çoksevdim kalemi… İçimde nehirle coşarken, acılar denizinde boğulurken, hüzün kuşlarına hoşça kal derken içimdeki çocuk ve iki oğlum yazma serüvenime hız kattı, hep kaleme sarıldım… Güven Çevik'in "Değerlerimle Değerliyim" başlığı altında sekiz kitabı 2019 yılında yayımlanmıştır.

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