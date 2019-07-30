Güveli'den sahte para uyarısı

Kavak Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli, hayvan hırsızlığı ve sahte para konusunda besicilere uyarıda bulundu.

Güveli, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, kurban satışlarında meydana gelmesi muhtemel dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı besicilerin tedbirli olmasını istedi.

Dolandırıcılık ve sahte para kullanımının en fazla kurbanlık satışının olduğu zamanlarda meydana geldiğini ifade eden Güveli, "Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak gerek kurban pazarında ve gerekse ATM yakınlarında vatandaşların alışverişte yoğunluk yaşadığı yerlerde güvenlik tedbirlerimizi aldık. Bu konuda özellikle kurban pazarlarında sahte para konusunda hayvan satıcılarımızı bilgilendirdik." dedi.

Güveli, vatandaşlardan şüpheli durumlarda 155 Polis İmdat hattını aramalarını istedi.

Kaynak: AA