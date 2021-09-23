Güveli'de 2 his göleti temizlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güveli'de 2 his göleti temizlendi

Bültenler - Haberler | Güncel
Güveli'de 2 his göleti temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince Demirci'ye bağlı Güveli Mahallesi'nde 2 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) Göletinde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - Vatandaşların hizmetine sunulan göletlerden, yaklaşık bin 500 besi hayvanı ve yaban hayvanları faydalanacak.

İl genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması ve kırsal mahallelerde tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetlerinin arttırılması amacıyla desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni HİS göleti yapımı ve mevcut göletlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince mahalle muhtarları ve üreticilerden gelen talepler doğrultusunda Demirci ilçesi Güveli Mahallesi'nde bulunan 2 adet HİS göletinde temizlik ve bakım çalışmalarını tamamlayarak üreticilerin ve vatandaşların hizmetine sundu.

"Büyükşehir Tüm Gücüyle Üreticilerin Yanında"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Daire Başkanı Yılmaz Usta,"Sera desteğinden arıcılığa, tarımsal sulama tesislerinden hayvan içme suyu göletlerine, fidan desteğinden erken uyarı tahmin istasyonlarına, süt üreticiliğinin desteklenmesinden damla sulama tesislerine kadar her alanda üreticilerimizin yanındayız. Hayvan içme suyu göletleri konusundaki çalışmalarımız da hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerimizde aralıksız sürüyor. Hazırladığımız çalışma programı dahilinde ve talep sırasına göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Demirci ilçemizde de çalışmalarımıza başladık ve Güveli mahallemizde bulunan iki HİS göletinde temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladık. Kırsal mahallelerde ikamet eden ve geçimini hayvancılıktan sağlayan üreticilerimiz için bu göletler hayati önem arz ediyor. Bunun bilincinde ve farkındayız. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Tarım şehri Manisa'mızda, üreticimize desteklerimiz sürecek" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Düm Tek Tek Gökhan Çıra Oğuzhan Koç
Spor Balotelli Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Güveli'de 2 his göleti temizlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:29:52. #1.11#