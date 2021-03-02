Gutterres, Zarif'ten Yemen'de barışın sağlanması için İran'ın çabalarını sürdürmesini istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, telefonda Yemen'deki son gelişmeleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gutterres, Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi, siyasi müzakerelerin başlaması ve adil bir barışa ulaşılması için BM'nin ortaya koyduğu çabaları aktardı.

Gutterres, Zarif'ten Yemen'de barışın sağlanması için İran'ın çabalarını devam ettirmesini istedi.

Zarif de BM'nin Yemen ile ilgili çabalarını desteklediklerini belirterek, ablukanın kalkması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, Yemen'deki müzakerelerin geniş katılımlı bir hükümetin kurulması ve istikrarın sağlanmasıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun