Guterres: Uluslararası toplum, ikilim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırdı
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Guterres: Uluslararası toplum, ikilim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırdı

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Madrid'deki "BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı"nın (COP25) hayal kırıklığı yaratan sonuçlarına dikkati çekti.

15.12.2019 20:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:17
Guterres: Uluslararası toplum, ikilim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırdı

(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'nın başkenti 'de bugün sonlanan ve beklentileri karşılamayan iklim zirvesine ilişkin, "COP25 sonuçları beni hayal kırıklığına uğrattı. Uluslararası toplum, ikilim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırdı." değerlendirmesinde bulundu.


Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Madrid'deki "BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı"nın (COP25) hayal kırıklığı yaratan sonuçlarına dikkati çekti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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