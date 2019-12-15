Guterres: Uluslararası toplum, ikilim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırdı
Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Madrid'deki "BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı"nın (COP25) hayal kırıklığı yaratan sonuçlarına dikkati çekti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İspanya'nın başkenti Madrid'de bugün sonlanan ve beklentileri karşılamayan iklim zirvesine ilişkin, "COP25 sonuçları beni hayal kırıklığına uğrattı. Uluslararası toplum, ikilim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırdı." değerlendirmesinde bulundu.
Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Madrid'deki "BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı"nın (COP25) hayal kırıklığı yaratan sonuçlarına dikkati çekti. Euronews.com'da Görüntüle