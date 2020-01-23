Guterres, UAD'nin bağlayıcı Myanmar kararını BM Güvenlik Konseyine gönderecek

23.01.2020 22:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 22:48

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) bağlayıcılığı olan "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri alması" kararını uygulamaya konulması için derhal BM Güvenlik Konseyine göndereceğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres, UAD'nin Arakanlı Müslümanlara yönelik kararını memnuniyetle karşıladı.

UAD'nin kararlarının bağlayıcı olduğunu hatırlatan Guterres, Myanmar'a uluslararası Adalet Divanı'nın kararına uyması çağrısında bulundu.

Guterres, UAD'nin Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için hükmettiği gerekli tedbirleri uygulanması için derhal BM Güvenlik Konseyi'ne göndereceğini ifade etti.

UAD, Gambiya'nın açtığı davada bugün verdiği kararla Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına, bununla ilgili raporu da 4 ay içinde sunmasına hükmetmişti.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı adına, Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım nedeniyle Myanmar'a karşı açtığı ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiği davada, Arakanlı Müslümanların "gerçek ve acil tehdit altında olduğuna" karar vermişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA