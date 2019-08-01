Guterres'ten "güvenli bölge" konusunda ABD ve Türkiye'ye uzlaşı çağrısı - NEW

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamaları NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye sınırında kurulması öngörülen "güvenli bölge" ve Türkiye ve ABD arasındaki görüşmelere ilişkin, "Ortaya çıkabilecek yeni çatışmaların önlenmesi için tüm tarafları bu konuda anlaşmaya teşvik ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA