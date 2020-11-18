Guterres'ten G20 liderlerine çağrı: Aşı milliyetçiliğine karşı durmalıyız
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BBC

Guterres'ten G20 liderlerine çağrı: Aşı milliyetçiliğine karşı durmalıyız

18.11.2020 07:17 | Son Güncelleme: 18.11.2020 07:21
Guterres'ten G20 liderlerine çağrı: Aşı milliyetçiliğine karşı durmalıyız

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, hafta sonu Suudi Arabistan ev sahipliğinde yapılacak olan G20 zirvesi liderlerine mektup yazarak koronavirüs salgınıyla mücadele için daha fazla borç yardımı çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, hafta sonu Suudi Arabistan ev sahipliğinde yapılacak olan G20 zirvesi liderlerine mektup yazarak koronavirüs salgınıyla mücadele için daha fazla borç yardımı çağrısında bulundu.

Dünyanın en güçlü ekonomilere sahip ülkelerinin yer aldığı G20'den, koronavirüs salgınına "daha hevesli ve daha cesur bir yanıt vermelerini" talep eden Guterres, 115 milyon kişinin aşırı yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi:

"Gelişmekte olan ülkelerin krize etkili bir çözüm getirebilmesi ve küresel ekonomik durgunluğun bir küresel krize dönüşmesinin önüne geçilmesi için şimdi G20 ülkelerinin daha hevesli olması ve cesur önlemler alması gerekiyor.

"Bu beklenmeyen pandemiyle mücadele ederken dünya liderlerinin bir araya gelerek krize karşı adım atması gerekiyor. Bu pandemi, liderlerin bölünmenin herkes için tehlikeli olduğunu anlayacağı bir alarm niteliğinde olmalı.

"Pandemi, dünya üzerindeki 115 milyon daha fazla kişiyi aşırı yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya bıraktı. Şiddetli açlık yaşayan kişilerin sayısı da iki katına çıkarak 25 milyondan fazla insanı etkileyebilir."

Guterres, G20 liderlerine kırılgan durumdaki orta gelirli ülkelere 2021 sonuna kadar daha fazla yardım etme çağrısı yaptı. "Aşı milliyetçiliğine karşı hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

BBC

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