Guterres: 'Soğuk Savaş' Geri Döndü Ama Bir Farkla

Guterres, "Soğuk Savaş geri döndü, intikamla ama bir farkla; geçmişte olduğu gibi tırmanan gerilimleri yönetecek mekanizmalar ve güvenceler artık mevcut değil. Artan gerilimler ve hesap verebilirlik mekanizmasının oluşturulması konusunda uzlaşamama topyekün askeri gerilime neden olacak" dedi.