Guterres: 'Soğuk Savaş' Geri Döndü Ama Bir Farkla
Guterres, "Soğuk Savaş geri döndü, intikamla ama bir farkla; geçmişte olduğu gibi tırmanan gerilimleri yönetecek mekanizmalar ve güvenceler artık mevcut değil. Artan gerilimler ve hesap verebilirlik mekanizmasının oluşturulması konusunda uzlaşamama topyekün askeri gerilime neden olacak" dedi.
Guterres, "Soğuk Savaş geri döndü, intikamla ama bir farkla; geçmişte olduğu gibi tırmanan gerilimleri yönetecek mekanizmalar ve güvenceler artık mevcut değil. Artan gerilimler ve hesap verebilirlik mekanizmasının oluşturulması konusunda uzlaşamama topyekün askeri gerilime neden olacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com