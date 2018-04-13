Guterres: 'Soğuk Savaş' Geri Döndü Ama Bir Farkla

Guterres, "Soğuk Savaş geri döndü, intikamla ama bir farkla; geçmişte olduğu gibi tırmanan gerilimleri yönetecek mekanizmalar ve güvenceler artık mevcut değil. Artan gerilimler ve hesap verebilirlik mekanizmasının oluşturulması konusunda uzlaşamama topyekün askeri gerilime neden olacak" dedi.

Guterres: 'Soğuk Savaş' Geri Döndü Ama Bir Farkla

Guterres, "Soğuk Savaş geri döndü, intikamla ama bir farkla; geçmişte olduğu gibi tırmanan gerilimleri yönetecek mekanizmalar ve güvenceler artık mevcut değil. Artan gerilimler ve hesap verebilirlik mekanizmasının oluşturulması konusunda uzlaşamama topyekün askeri gerilime neden olacak" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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