Guterres, seçim sonuçlarından dolayı gerilimin arttığı Myanmar'da tarafları provokasyondan kaçınmaya çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da seçim sonuçlarıyla birlikte artan gerilimden dolayı tüm taraflara provokasyondan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da seçim sonuçlarıyla birlikte artan gerilimden dolayı tüm taraflara provokasyondan kaçınmaları çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Guterres, Myanmar'daki "son gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini" belirterek, tüm tarafları provokasyonun her türlüsünden kaçınmaya, 8 Kasım genel seçim sonuçlarına saygı duymaya ve demokratik normlara bağlı kalmaya çağırdı.

Tüm seçim tartışmalarının yasal mekanizmalar aracılığıyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, BM'nin Myanmar halkı ve hükümetine, barışı, kapsamlı sürdürülebilir kalkınmayı, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü takip etmeleri noktasında desteğinin altını çizdi.

Myanmar seçim komisyonu ordunun iddialarını reddetti

Öte yandan, Myanmar'da seçim komisyonu, iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanladı.

Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, 27 Ocak'ta, kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde anayasanın feshedilebileceğini söylemişti.

Ordunun desteklediği ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), 26 Kasım 2020'de, Myanmar'da 8 Kasım'da düzenlenen ve iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisinin (NLD) kazandığı seçimde oyların yeniden sayılması çağrısında bulunmuştu.

Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ang San Suu Çi'nin liderliğindeki NLD partisi seçimde 642 sandalyeli ulusal meclisteki 346 sandalyeyi kazanarak hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşmıştı.

Ordunun desteklediği ana muhalefetteki USDP 25 sandalye ile ikinci sırada yer alırken Şan eyaletindeki etnik grupları temsil eden Demokrasi İçin Şan Milletleri Partisi (SNLD) 15 sandalyeyle üçüncü parti olmuştu.

Myanmar'da ordunun 2008'de hazırladığı anayasa, iktidar partisinin meclisin kontrolünü sağlamasına engel oluyor. Ordu, anayasanın değiştirilmesini önleyebilmek için meclis üyelerinin yüzde 25'ini seçim olmadan atıyor. Ayrıca bazı kilit bakanlıklara da askerlerin elinde bulunduğundan, hükümet üzerinde de doğrudan kontrol uyguluyor.

İki meclisli parlamenter sistemle yönetilen Myanmar'ın Senatosu 224, Temsilciler Meclisi 440 üyeden oluşuyor.

Ordu tarafından 56 senatör ve 110 milletvekilinin atandığı ülkede, her iki meclisten toplam 322 sandalye elde eden parti, hükümet kuracak çoğunluğu sağlıyor.

İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, Myanmar'daki seçimlerde azınlıkların bulunduğu bölgelerde seçime katılımın engellendiğini, Myanmarlı yetkililerin ilk fırsatta buralarda "özgür ve adil seçimleri" yapması gerektiğini ifade etmişti.

Avrupa Birliği (AB) de Myanmar hükümetine çağrı yaparak ülkedeki demokratik sürece, Arakanlı Müslümanlar dahil tüm etnik, dini ve azınlık grupların dahil edilmesini istemişti.

Ülkede, 8 Kasım seçimlerinde 5 milyonu ilk kez olmak üzere 37 milyon seçmen oy kullanmış, yaklaşık 7 bin aday, toplam 1171 ulusal ve yerel meclislerdeki sandalye için yarışmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı