Guterres ortak basın toplantısı
Basın toplantısından görüntüler Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamaları BM Genel Sekreteri Antonio Guterresin açıklamaları BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Berlin'de bir araya geldi.
26.11.2019 22:07 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:10
Basın toplantısından görüntüler
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamaları
BM Genel Sekreteri Antonio Guterresin açıklamaları BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Berlin'de bir araya geldi. Merkel ve Guterres görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Guterres ortak basın toplantısı