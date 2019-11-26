Guterres ortak basın toplantısı
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Guterres ortak basın toplantısı

Basın toplantısından görüntüler Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamaları BM Genel Sekreteri Antonio Guterresin açıklamaları BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Berlin'de bir araya geldi.

26.11.2019 22:07 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:10

Basın toplantısından görüntüler

Başbakanı 'in açıklamaları

BM Genel Sekreteri Antonio Guterresin açıklamaları - Almanya Başbakanı Angela Merkel, (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 'de bir araya geldi. Merkel ve Guterres görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Guterres ortak basın toplantısı
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