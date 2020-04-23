Guterres: Koronavirüs salgını hızla insan hakları krizine dönüştü
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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Dünya, Haber

Guterres: Koronavirüs salgını hızla insan hakları krizine dönüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs salgınının, hızla insan hakları krizine dönüştüğü uyarısında bulunarak, ''Tehdidin insan değil, virüs olduğunu unutmayın'' dedi.

23.04.2020 07:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 07:47
Guterres: Koronavirüs salgını hızla insan hakları krizine dönüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs salgınının, hızla insan hakları krizine dönüştüğü uyarısında bulunarak, "Tehdidin insan değil, virüs olduğunu unutmayın" dedi.

Guterres, salgınla mücadelede yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin raporunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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