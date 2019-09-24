Guterres: Körfez bölgesi silahlı çatışmanın eşiğinde, ABD-Çin kutuplaşması endişe verici

24.09.2019 18:45

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Körfez ülkelerinin silahlı bir çatışmanın eşiğinde olduğunu belirterek ABD ile Çin arasında süren rekabetin dünyayı ikiye böldüğünü ve büyük endişe içerisinde olduğunu söyledi.



Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri'nin açılışında konuşan Guterres, öncelikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde yaşanan savaşlara değindi. Euronews.com'da Görüntüle