Guterres'in BM Libya Özel Temsilciliğine seçtiği Mladenov, görevi kişisel nedenlerle kabul etmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Guterres'in BM Libya Özel Temsilciliğine seçtiği Mladenov, görevi kişisel nedenlerle kabul etmedi

22.12.2020 20:31 | Son Güncelleme: 22.12.2020 20:34
Guterres'in BM Libya Özel Temsilciliğine seçtiği Mladenov, görevi kişisel nedenlerle kabul etmedi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği için seçilen Bulgar diplomat Nickolay Mladenov'un görevi kişisel nedenler yüzünden kabul etmediği bildirildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği için seçilen Bulgar diplomat Nickolay Mladenov'un görevi kişisel nedenler yüzünden kabul etmediği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Libya Özel Temsilciliği için seçtiği, BM Güvenlik Konseyi tarafından da onaylanan Mladenov'un, görevi "kişisel ve ailevi" nedenlerle kabul etmediğini açıkladı.

Dujarric, şu an BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğünü yürüten Mladenov'un 31 Aralık'ta istifa edeceğini söyledi.

Guterrres, Mladenov'un yerine BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü görevine Norveçli diplomat Tor Wennesland'ı atamıştı.

Gassan Selame'nin mart ayında istifa etmesinin ardından BM Libya Özel Temsilciliği görevine halen kimse atanamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Cahit Özkan Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Vitor Hugo Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Adana İngiltere Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Guterres'in BM Libya Özel Temsilciliğine seçtiği Mladenov, görevi kişisel nedenlerle kabul etmedi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 20:34:39. #1.14#
title