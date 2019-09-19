Guterres, Çin'e "Uygur Türkleri eleştirisi yaptığı" iddialarını reddetti

19.09.2019 10:58

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'i Müslüman Uygurların Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplarda tutulması üzerinden eleştirdiği iddialarını reddetti.

Guterres, yaptığı açıklamada, insan hakları örgütlerinin kendisine Uygur Türkleri'nin kamplarda tutulmasını kınaması çağrısında bulunması üzerine Çin'i eleştirdiği iddialarını yalanladı.

Gizli bir diplomasi yürüttüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Guterres, "Konuyla ilgili Çin makamlarıyla benden daha ısrarlı ve açık konuşan biri olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Guterres, nisandaki Pekin ziyaretinde de "Sadece konuyu gündeme getirmedim aynı zamanda konuyu kamuoyuna açıkladım." ifadelerini de hatırlattı.

İnsan hakları örgütleri Guterres'e çağrıda bulunmuştu

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ), Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FİDH) ve Dünya Uygur Konferansı'nın da aralarında bulunduğu insan hakları örgütleri Guterres'e, Müslüman Uygurların Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplarda tutulmasını kınaması çağrısında bulunmuştu.

Çin'de Uygur Türkleri'nin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde son yıllarda "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikasının insanlık adına büyük bir utanç kaynağı olduğunu belirtmişti.

Çin makamlarını, toplama kamplarını kapatmaya davet eden Bakanlık, "Türk kamuoyunun ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Uygur Türklerine dönük keyfi tutuklamalar, bir milyondan fazla Uygur Türkü'nün toplama kamplarında ve hapishanelerde alıkonulması gibi eylemlerin hiçbir şekilde meşru bulunmayacağını söylüyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesinin eleştirildiği ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısına yer verilen bir mektubu imzalamıştı.

Çin makamları, BM yetkililerin talebini geri çeviriyor

HEW'nin raporunda, son iki yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

Kaynak: AA