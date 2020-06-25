Guterres: "BM Sözleşmesi'nin 75. yılında uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz" - NEW
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Guterres: "BM Sözleşmesi'nin 75. yılında uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz" - NEW

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sözleşmesi'nin 75. yıl dönümünü kutladığımız bugün önümüze bakmalı ve uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz.

25.06.2020 23:04 | Son Güncelleme: 25.06.2020 23:29

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sözleşmesi'nin 75. yıl dönümünü kutladığımız bugün önümüze bakmalı ve uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz." dedi.

Guterres, BM Sözleşmesi'nin 75. yılı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, sözleşme birçok kişinin korktuğu 3. Dünya Savaşı'nı engellese de dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından iklim değişikliğine, ırkçılık ve ekonomik eşitsizliklere çok sayıda küresel kargaşayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

İnsanların siyasi kurumlara giderek güveninin azaldığını ve tüm bu kırılganlıklar karşısında dünya liderlerinin birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurgulayan Guterres, "Hiçbirimiz bundan sonra neyle karşılaşacağımızı tahmin edemeyiz, sisin ortasındayız." ifadesini kullandı.

Guterres, "BM Sözleşmesi'nin 75. yıl dönümünü kutladığımız bugün önümüze bakmalı ve uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz. BM'yi, bölgesel örgütleri, uluslararası finansal kuruluşları ve sivil toplumu bir araya getiren çok taraflı kapsayıcı bir ağa ihtiyacımız var." diye konuştu.

"21. yüzyılda hükümetler artık tek siyasi güç değil"

21. yüzyılda hükümetlerin artık tek siyasi güç olmadığına işaret eden Guterres, küresel güçlerin aktif katılımı olmadan küresel yönetim mekanizmalarında anlamlı bir dönüşümün mümkün olmadığını kaydetti.

ABD, Çin ve Rusya gibi küresel güçler arasındaki ilişkilerin daha önce hiç bu kadar "işlevsiz" olmadığına dikkati çeken Guterres, "Ortak sorunlarımızı anladığımızda, bizleri bölen sorunların aslında bizim için tehdit teşkil ettiğinin farkına vardığımızda bir uyanışın yaşanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres: 'BM Sözleşmesi'nin 75. yılında uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz' - NEW

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Virüsün yayılım hızı azaldı' söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi Haber
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti Haber
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı' iddialarına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt
Eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadının feryadı: Bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var
Eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadının feryadı: Bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var
Engelli gibi davranan dilenci suçüstü yakalanınca elindeki bastonu bırakıp yürüdü
Engelli gibi davranan dilenci suçüstü yakalanınca elindeki bastonu bırakıp yürüdü
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
Günlük burç yorumları 25 Haziran 2020 Perşembe
Günlük burç yorumları 25 Haziran 2020 Perşembe
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı uyardı
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı...
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Alper Ulusoy Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Guterres: "BM Sözleşmesi'nin 75. yılında uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz" - NEW - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 23:55:37. #1.15#
title