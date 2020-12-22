Guterres, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğüne Norveçli diplomat Wennesland'ı atadı
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Guterres, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğüne Norveçli diplomat Wennesland'ı atadı

22.12.2020 02:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 02:12
Guterres, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğüne Norveçli diplomat Wennesland'ı atadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü görevine Norveçli diplomat Tor Wennesland'ı atadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü görevine Norveçli diplomat Tor Wennesland'ı atadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Wennesland, şu an Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü görevinde bulunan Nickolay Mladenov'un yerine geçecek.

Norveç Dışişleri Bakanlığında 1983 yılından beri kariyer diplomatı olan Wennesland, şu an Norveç Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi görevinde bulunuyor. Orta Doğu konusunda son derece tecrübeli olan Wennesland, İsrail'in Filistin topraklarından çekilmesinin ikinci aşaması olarak bilinen 1995 tarihli 2. Oslo Anlaşması sürecinde yer aldı. 2007-2011 yıllarında Norveç'in Filistin temsilcisi olarak görev yapan Wennesland, 2012 ve 2015 yıllarında Norveç'in Mısır ve Libya büyükelçisi görevlerinde bulundu.

Nickolay Mladenov ise BM Libya Özel Temsilciliğine gelecek

Guterres, Bulgar diplomat Nickolay Mladenov'u ise Libya Özel Temsilciliği görevi için seçti. BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan Mladenov'un resmi ataması ise henüz açıklanmadı.

Mladenov, Gassan Selame'nin mart ayında istifa etmesinin ardından aylardır boş kalan bu görevi dolduracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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