Gustavo yine yedek
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Gustavo yine yedek

Gustavo yine yedek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Başakşehir maçında Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından yedek soyunduruldu.

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Başakşehir maçında Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından yedek soyunduruldu.

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo yedekler arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK maçına da yedek olarak başlayan Gustavo, 81. dakikada Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil olmuştu. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz hafta ilk kez bir maça yedek olarak başlarken, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından Başakşehir karşısında da yedeklerde şans verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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