Gustavo ve Dimitrios kampa katıldı

ANTALYA (İHA) - Yukatel Kayserispor'un 2 sakat oyuncusu Dimitrios Kolovetsios ve Gustavo Campanharo, Antalya kampına katıldı.

Yukatel Kayserispor, lige verilen arayı Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışması ile sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takım, neşeli idmanlarını yaparken çalışmalara Dimitrios Kolovetsios ile Gustavo Campanharo da katıldı. Sakatlığı geçen Brezilyalı oyuncu, forma giyecek hale gelebilmek adına çaba sarfederken Dimitrios Kolovetsios da, bacağındaki sakatlığı tamamen geride bırakabilmek adına antrenmanlarda özenli çalışıyor. - KAYSERİ

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