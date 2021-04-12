Gustavo ilk kez yedek
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Gustavo ilk kez yedek

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Gustavo ilk kez yedek

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlıklar dışında ilk kez bir maça yedek kulübesinde başlıyor.

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlıklar dışında ilk kez bir maça yedek kulübesinde başlıyor.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak olan maçta sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, sakatlıkları dışında ilk kez müsabakaya yedek kulübesinde başlıyor. Gustavo daha önce 26 kez kadroda yer alırken bu müsabakaların 25'inde ilk 11'de görev aldı. Sambacı 5 maçı sakatlık ve 1 maçı ise sarı kart cezası sebebiyle kaçırmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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