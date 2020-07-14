Gustavo cezasını tamamladı
Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Gustavo Campanharo cezasını tamamladı.
14.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:55
Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Gustavo Campanharo cezasını tamamladı.
Ligin 31.haftasındaki Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen ve Gaziantep FK maçında oynamayan Gustavo Campanharo cezasını tamamladı.
Gustavo Campanharo, ligin 33.haftasında deplasmanda oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında yeniden takımındaki yerini alacak. - KAYSERİ
Kaynak: İHA