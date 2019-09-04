Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi

Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

04.09.2019 19:00
Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Gustavo, tesisleri gezdi. Menajer Volkan Ballı'nın eşlik ettiği Gustavo, takım arkadaşlarıyla tanışmasının ardından oyuncuların kaldığı odaları ve antrenman sahasını gezerek incelemelerde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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