Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

04.09.2019 18:57
Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.


Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Gustavo, tesisleri gezdi. Menajer Volkan Ballı'nın eşlik ettiği Gustavo, takım arkadaşlarıyla tanışmasının ardından oyuncuların kaldığı odaları ve antrenman sahasını gezerek incelemelerde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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