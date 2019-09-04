Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
04.09.2019 18:57
Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Gustavo, tesisleri gezdi. Menajer Volkan Ballı'nın eşlik ettiği Gustavo, takım arkadaşlarıyla tanışmasının ardından oyuncuların kaldığı odaları ve antrenman sahasını gezerek incelemelerde bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA