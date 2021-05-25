Gustavo Campanharo koronavirüse yakalandı
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Gustavo Campanharo koronavirüse yakalandı

Gustavo Campanharo koronavirüse yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hes Kablo Kayserisipor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, Koronavirüse yakalandı.

Hes Kablo Kayserisipor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, Koronavirüse yakalandı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharı ülkesinde koronavirüs (Covid-19) yakalandı. Sakatlığı nedeniyle ülkesinde bulunan orta saha oyuncunun tedavisi hastanede devam ediyor. Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Oyuncumuz Gustavo Campanharo'nun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza bekliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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