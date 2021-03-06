Gustavo Campanharo forma giyemeyecek
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Gustavo Campanharo forma giyemeyecek

06.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:46
Gustavo Campanharo forma giyemeyecek

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Gustavo Campanharo Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Gustavo Campanharo Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Ligin 29. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 3 puan mücadelesi verecek olan Hes Kablo Kayserispor'da hafif sakatlığı bulunan Gustavo Campanharo kafilede yer almadı. Bugün Hatay'a giden Sarı kırmızılı takım kafilesin yer almayan Gustavo'nun tedavisine devam ediliyor. Pazartesi günü çalışmalara başlayacak olan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray maçında forma giyebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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