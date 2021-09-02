Gustavo Campanharo antrenmanlara başladı
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Gustavo Campanharo antrenmanlara başladı

Gustavo Campanharo antrenmanlara başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Geçen sezon sakatlanan ve sonrasında da ağır derecede Koronavirüs tedavisi gören Gustavo Campanharo, beklenenden daha kısa sürede formasına kavuşacak. Brezilyalı futbolcu ile ilgili olarak hazırlanan sağlık raporu teknik heyeti memnun ederken, Gustavo takımla birlikte koşulara başladı.

Sarı kırmızılı takımın son antrenmanında oldukça istekli ve moralli olduğu gözlenen Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo, sakatlık sürecini tamamen geride bırakıp forma giyeceği günü adeta iple çekiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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