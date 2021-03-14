Gustavo 40 gün sonra 11'de
14.03.2021 19:22 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:38
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, 40 gün sonra sarı-lacivertli formayla Gençlerbirliği karşısında 11'de yer aldı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, 40 gün sonra sarı-lacivertli formayla Gençlerbirliği karşısında 11'de yer aldı.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Luiz Gustavo 40 gün sonra formasına kavuştu. Tecrübeli oyuncu, ligde 2 Şubat'ta Hatayspor maçında dizinden sakatlanmıştı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı