GÜSEM organik tarım kursiyerlerinden İslahiye MYO'ya ziyaret

Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) Organik Tarım Kursu Kursiyerleri İslahiye Meslek Yüksekokulunu ve İslahiye Yerleşkesinde bulunan serayı ziyaret etti.

Organik Tarım Kursu Eğitmeni Öğr. Gör. Harun Cengiz Karayakupoğlu ve Kursiyer Öğretmen Tacim Durmuş tarafından koordine edilen ziyarette; İslahiye Meslek Yüksekokul Sekreteri Bilal Erdoğan tarafından GÜSEM Organik Tarım Kursunun 20 öğretmen kursiyerine Yüksekokulun faaliyetleri konusunda bilgi verildi.

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Gökhan Nur tarafından organik tarım ve serada ekili bulunan ürünler hakkında kursiyerler bilgilendirildi. Yüksekokul birimleri ve organik domates yetiştirilen serayı ziyaret eden kursiyerlere seranın kuruluşu hakkında Yüksekokul Müdür Vekili Doç. Dr. Gökhan Nur seracılık teknikleri hakkında bilgi verdi.

Yüksekokul Müdür Vekili Doç. Dr. Gökhan Nur, "Yüksekokulun bölgemizde ilk defa üreterek başarı sağladığı sera bölge çiftçimize örnek olacak nitelikte. Bugün Üniversitemiz GÜSEM tarafından açılan Organik Tarım Kursu kursiyerlerinin ziyareti bizi heyecanlandırdı. Kursiyerlerin ilgisi çok güzeldi. Umarım kendilerine yararlı olmuştur" dedi.

Yüksekokul yetkililerine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Koordinatör Tacim Durmuş da, "Örnek alınacak bir sera olmuş, çiftçilerimiz kolaylıkla bu işi yapabilirler bu güzel faaliyetin bölgemizde örnek olmasını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA