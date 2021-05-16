Gurur Aydoğan annesi Oya Aydoğan'ı andı! Sonsuza dek kalbimdesin...

Instagram'dan annesinin bir fotoğrafını paylaşan Aydoğan, fotoğrafın altına bir de not düştü: "Her geçen gün artan bir özlemle 5 yıl... Sonsuza dek kalbimdesin meleğim.

Instagram'dan annesinin bir fotoğrafını paylaşan Aydoğan, fotoğrafın altına bir de not düştü:

"Her geçen gün artan bir özlemle 5 yıl... Sonsuza dek kalbimdesin meleğim." Annesini projelerle yaşatmak istediğini söyleyen Gurur Aydoğan, "Annemle ilgili planlarım var fakat bunun en iyi şekilde yapılması gerekiyor. Bu yüzden biraz zamanı var" dedi.

Kaynak: Hürriyet