Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, anız yakılmaması konusunda çiftçileri uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, anız yakılmaması konusunda çiftçileri uyardı

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, anız yakılmaması konusunda çiftçileri uyardı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, anız yakılmaması konusunda çiftçileri uyardı.

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, anız yakılmaması konusunda çiftçileri uyardı.

Anız yakmanın doğaya verdiği zararlar hakkında bilgi veren Hüseyin Aktepe, "Anız yakma hasat sonrası sadece toprak içinde kalan kökleri yakmıyor, toprağın tüm özelliklerini kaybetmesine sebep oluyor. Topraktaki mikro organizmaların yüzde 70'i zarar gördüğü için toprağımızın verimini de olumsuz etkiliyor. Anız yakılması toprağa uzun vadede ciddi zararlar veren yanlış bir uygulamadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 1993 yılından itibaren anız yakmanın yasaklandığına dikkati çeken Aktepe, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz, hasat sonrası toprak içinde kalan kökleri sürmek yerine daha kolay ve zahmetsiz olduğunu düşündükleri yakma yöntemiyle bunlardan kurtulmak istiyor. Ancak unutulmaması gereken sadece toprak içinde bulunan kökleri yakmıyoruz. Anız yakılması toprağın verimliliği başta olmak üzere biyolojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerine de zarar veriyor. Anız yakıldığında toprakta 250 derece sıcaklık oluşuyor. Bu da toprak içerisinde bulunan faydalı canlılar başta olmak üzere tüm küçük canlıların ölmesine neden oluyor. Toprakta bulunan ve gözle görülmeyen bu canlıların faaliyetleri organik maddeleri parçalayarak verimliliği artıran humusa dönüşmektedir. Ayrıca toprakta bulunan karbon ve azot dengesi yok oluyor. Toprakta bulunan mikro organizmaların yüzde 70'i zarar gördüğünden toprak verimliliği azalıyor. Sürmek yerine kolayı tercih eden çiftçilerimiz daha sonra kimyasal, organik gübre kullanmak zorunda kalıyor. Bu da zamanla toprağın çoraklaşmasına ve tarım yapılamamasına neden oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı İrem Derici Hande Yener
Spor Aytaç Kara Serdar Aziz Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, anız yakılmaması konusunda çiftçileri uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 10:41:56. #1.14#

title