Gürün Tarımsal Sulama Tesisi Onarım İhalesi
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Gürün Tarımsal Sulama Tesisi Onarım İhalesi

Gürün Tarımsal Sulama Tesisi Onarım İhalesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Gürün tarımsal sulama tesisi onarım ihalesi2021 Yılı KÖYDES Programı kapsamında Sivas İli Gürün İlçesi Kalederesi Köyü ve Yelken Köyü Fatmaderviş Mezrası Tarımsal Sulama Kanallarının Onarılarak Kapalı Sistem Yapılması İşinin ihalesi Gürün Köylere Hizmet Götürme Birliği yapılacaktır.

Gürün tarımsal sulama tesisi onarım ihalesi2021 Yılı KÖYDES Programı kapsamında Sivas İli Gürün İlçesi Kalederesi Köyü ve Yelken Köyü Fatmaderviş Mezrası Tarımsal Sulama Kanallarının Onarılarak Kapalı Sistem Yapılması İşinin ihalesi Gürün Köylere Hizmet Götürme Birliği yapılacaktır. 29. 06. 2021 - 11. 00

Kaynak: Habermetre

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