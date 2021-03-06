Gürün Kaymakamlığı engelliler için 2 adet motorlu araç satın alındı
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Gürün Kaymakamlığı engelliler için 2 adet motorlu araç satın alındı

06.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:57
Gürün Kaymakamlığı engelliler için 2 adet motorlu araç satın alındı

Sivas'ın Gürün ilçesinde hayırsever vatandaşların destekleriyle alınan 2 adet motorlu araç, engelli vatandaşların ailelerine teslim edildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde hayırsever vatandaşların destekleriyle alınan 2 adet motorlu araç, engelli vatandaşların ailelerine teslim edildi.

Gürün'de Kaymakam Kadir Algın öncülüğünde hayırsever vatandaşların destekleriyle engelli vatandaşların hizmetine sunulmak üzere 2 adet motorlu araç satın alındı. Hayırsever vatandaşların destekleriyle alınan 2 adet tam otomatik elektrikli motor, engelli iki vatandaşın ailesine teslim edildi.

Gürün Kaymakam Kadir Algın, engelli vatandaşlara destek veren hayırsever vatandaşlara teşekkürlerini dile getirdi. - SİVAS

Gürün Kaymakamlığı engelliler için 2 adet motorlu araç satın alındı
Gürün Kaymakamlığı engelliler için 2 adet motorlu araç satın alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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