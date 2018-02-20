Gürün Kaymakamına Öğrencilerden Anlamlı Hediye

Gürün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na desteklerini ifade etmek için Kaymakam Hicabi Aytemür'ü ziyaret ederek, Türk bayrağı hediye etti.

Aytemür'ü makamında ziyaret eden öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in, teröre karşı kararlılık ve başarıyla mücadele ettiklerini dile getirerek, dualarıyla Mehmetçik'in yanında olduklarını ifade etti.

Duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür eden Aytemür de "Vatanımızı bölmek isteyen hainlere Mehmetçikimiz gereken cevabı mutlaka verecektir. Hepimiz bu vatan uğruna gerekirse canımızı feda ederiz. Sizlere düşen ülkemizin daha müreffeh günlere ulaşması için daha çok çalışmanızdır. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz." dedi.

Kaymakam Aytemür'e Türk bayrağı hediye eden öğrenciler, kaymakamlığın ardından Gürün İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.