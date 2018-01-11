Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ta inşa edilen Gürün İncesu Barajı tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre yöre topraklarına bereket katacak tesisin temelden yüksekliği 34,4 metre.

Yapımı tamamlanan baraj ve sulama tesisiyle yörede 2 bin 60 dekar zirai arazi modern sulama sistemiyle sulanacak.

Toplam yatırım bedeli 20 milyon 590 bin lira olan projeyle bölgede tarıma dayalı sanayi gelişecek. Bu da bölge halkının sosyo, ekonomik olarak gelişim göstermesine olanak sağlayarak, refah düzeyini artıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Gürün İncesu Barajı ve Sulaması ile mevcut ürünlerde verim ve üretim artışı sağlanacak. Projeyle yılda 1 milyon 750 bin lira gelir artışı sağlayarak, çiftçilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.