Gürün İçmesuyu Depo Yapımı İhalesi
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Gürün İçmesuyu Depo Yapımı İhalesi

Gürün İçmesuyu Depo Yapımı İhalesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Gürün içmesuyu depo yapımı ihalesi 2021 Yılı KÖYDES Programı kapsamında Sivas İli Gürün İlçesi Camiliyurt, Güneş, Kılıçdoğan ve Külahlı Köylerine İçme Suyu Deposu Yapım İşinin ihalesi Gürün Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılacaktır.

Gürün içmesuyu depo yapımı ihalesi

2021 Yılı KÖYDES Programı kapsamında Sivas İli Gürün İlçesi Camiliyurt, Güneş, Kılıçdoğan ve Külahlı Köylerine İçme Suyu Deposu Yapım İşinin ihalesi Gürün Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından  yapılacaktır.

25. 06. 2021 - 13: 30

Kaynak: Habermetre

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