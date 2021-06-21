Gürün İçmesuyu Depo Yapımı İhalesi
Gürün içmesuyu depo yapımı ihalesi 2021 Yılı KÖYDES Programı kapsamında Sivas İli Gürün İlçesi Camiliyurt, Güneş, Kılıçdoğan ve Külahlı Köylerine İçme Suyu Deposu Yapım İşinin ihalesi Gürün Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılacaktır.
Gürün içmesuyu depo yapımı ihalesi
2021 Yılı KÖYDES Programı kapsamında Sivas İli Gürün İlçesi Camiliyurt, Güneş, Kılıçdoğan ve Külahlı Köylerine İçme Suyu Deposu Yapım İşinin ihalesi Gürün Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılacaktır.
25. 06. 2021 - 13: 30
Kaynak: Habermetre